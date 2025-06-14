Sivas'ta Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Sivas'ta Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Etkinlikleri
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Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Yılmaz Şimşek ve diğer yetkililer, jandarma personelinin bilgi verdiği stantları gezdi.

Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın kurulan stantları gezerek jandarma personelinden bilgi aldı.

Etkinlik, jandarmanın kullandığı ekipmanlardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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