Sivas'ta İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Tanıtıldı

Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında "İyilikte Yarışan Sınıflar, Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, İHH üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk projelerine ve değerler eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.

Erdoğan, bu anlamlı proje ile toplumun manevi dokusunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İHH Şube Başkanı Zileli ise toplumun temel taşı ve geleceğin teminatı olan çocukların yardımseverliğini canlandırmak için eğitim camiası ile işbirliği içinde olmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.