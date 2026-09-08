Sivas'ta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralde iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralde iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Hamal köyündeki termik santralde çalışan G.G. (40) soğutma suyu tankının vanasını kapatmak için iskeleye çıktı.
İskeledeki açık mazgalı fark etmeyen G.G, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan G.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA