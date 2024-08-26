Sivas'ta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nden Pilav Günü Etkinliği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, imam hatipli olmanın ayrıcalığını her zaman söylediklerini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Mahmut Fazlı Yıldız ise böyle organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi.

Belediye Bakanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu da ayırmadan, ayrıştırmadan herkesle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

SİHADER Başkanı Bayram Cengiz ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.