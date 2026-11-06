Sivas'ta ilkokul öğrencileri geleneksel çocuk oyunlarını yeniden öğreniyor

Sivas Burhan Haksever İlkokulu öğrencileri, "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Projesi" sayesinde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını yeniden öğrenmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının çocukları dijital ekranlardan ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak, kültürel mirası yaşatmak ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla başlattığı "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Projesi" ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri kapsamında öğrenciler, seksek, istop, mendil kapmaca, ip atlama ve çuval yarışı gibi oyunları oynadı.

Okul Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine, projenin amacının çocukların birlikte oyun kurma, paylaşma ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Geleneksel çocuk oyunlarının??????? kültürün kıymetli miraslarından biri olduğunu belirten Sarı, "Bu oyunlar eğitimin yanı sıra estetik duyguların gelişmesine de katkı yapan oyunlardır. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklerken empati kurma, iletişim becerilerini geliştirme ve dayanışma içinde olma fırsatı sunar. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktararak, çocuklarımızın köklerine sahip çıkmalarını ve kendi kültürlerini gururla yaşamalarını sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir." dedi.

Kaynak: AA