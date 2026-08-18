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Şarkışla'da otomobil kazası: 4 yaralı

Şarkışla'da otomobil kazası: 4 yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.Ö. (66) idaresindeki 06 KKN 40 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karakuz köyü yol ayrımı yakınlarında H.S. (67) yönetimindeki 06 TZZ 75 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan D.I. (32) ve G.S. (72) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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