Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: İki Sürücü Ağır Yaralandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı.
İ.Ç. yönetimindeki 34 FSR 020 plakalı otomobille M.Y. (32) idaresindeki 38 GB 608 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel