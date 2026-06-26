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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.E. yönetimindeki 58 AEB 953 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 58 HK 376 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Kesikköprü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden M.K. ile diğer araçta bulunan B.K. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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