Sivas'ta İki Kardeş Evlerinde Ölü Bulundu
Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde bir apartman dairesinde iki kardeş, bıçaklanmış olarak bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, 22 yaşındaki U.Ş. ve 16 yaşındaki M.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.
Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu.
Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş., çocukları U.Ş. (22) ve kız kardeşi M.Ş'yi (16) kanlar içerisinde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede bıçaklandıkları anlaşılan U.Ş. ve M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel