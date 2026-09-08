Sivas'ta İHH Gazze'ye destek kermesi düzenledi

Sivas'ta İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenledi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde kurulan stantlarda, İHH Kadın Komisyonu üyeleri evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ve el emeği, göz nuru hediyelik eşyaları satışa sundu.

İHH Sivas Şube Başkanı Fatih Altun, AA muhabirine, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere düzenledikleri kermes ve sanat sergisinin 3 gün açık kalacağını söyledi.

Etkinlikte Fatma Arabacı Rahimi, Riyaz Ahmet Rahimi ve öğrencilerinin eserlerinin sergilendiğini ifade eden Altun, İHH Kadın Komisyonu tarafından tedarik edilen el emeği ürünlerin ise satışa sunulduğunu belirtti.

Altun, kermes ve resim sergisinden elde edilecek gelirin Gazze'ye bağışlanacağını dile getirdi.

Kermese destek veren Sivaslılara teşekkür eden Altun, her şart altında Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA