Heyelan yaşanan köyde detaylı inceleme, tahliye gündemde

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kayaören köyü Cevizli Mahallesi'nde yaşanan heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, bölgede dronlu saha taraması yaparak, risk analizi için çalışma başlattı. Risk analizlerin çıkarılmasının ardından mahallede yaşayanların tahliyesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

İlçeye 9 kilometre mesafede yer alan 54 haneli Kayaören köyünün Cevizli Mahallesi'nin alt kısmında toprak kayması yaşandı. Köyde yaşayanların ihbarı üzerine Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş, olayın ardından bölgeye giderek incelemede bulundu. Bugün de Kaymakam Kukuş ile birlikte AFAD İl Müdürü Cemal Kurban ve AFAD personeli mahallenin bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Mahallenin alt kısmında yer alan heyelan alanındaki açılmanın ilerlediği görüldü. Fiziki incelemede bulunan AFAD ekipleri, ayrıca bölgenin havadan dron ile görüntülerini de aldı. Risk analizlerin çıkarılmasının ardından mahallede yaşayanların tahliyesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

KAYMAKAM KUKUŞ: OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Heyelan yaşanan mahallede açıklamalarda bulunan Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş, "Burada büyük bir heyelan söz konusu. Bahsi geçen Cevizli Mahallemizde 4-5 evin büyük tehlike arz ettiği, fakat evlerin şu an boş olduğu tarafımızca tespit edildi. Olayın takipçisiyiz. İlerleyen dönemlerde AFAD'ın öncülüğünde gerekli durum olursa da tahliye işlemlerini başlatacağız. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin önünde. Şu an AFAD teknik ekiplerimiz tarafından risk değerlendirmesi yapılıyor. Raporların AFAD Başkanlığı'na sunulmasının ardından biz de gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Kayaören köyü Muhtarı Ercan Kaya ise "Burası daha önce heyelan olan bir bölge. Yıllar öncesine dayanıyor. Yoğun bir kar yağışı oldu ve devamında yağmurla birlikte karı eritti. Kar suları burayı oynattı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,