Sivas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde sergi açıldı. Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili İlhan Tekin, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Tekin, kurslara emek verenlere teşekkür etti ve başarılar diledi. Sergideki ürünler de katılımcılar tarafından incelendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi'ndeki serginin açılışına, Belediye Başkan Vekili İlhan Tekin, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Tekin, kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, başarı diledi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.