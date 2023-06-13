Sivas'ta hastaneden kaçmak isterken 3. kattan düşen hasta hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Sivas'ta psikiyatri servisinde tedavi gören hasta, çarşafları bağlayarak kaçmak istediği hastanenin 3'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Sivas'ta psikiyatri servisinde tedavi gören hasta, çarşafları bağlayarak kaçmak istediği hastanenin 3'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Sivas Numune Hastanesi psikiyatri servisinde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören 34 yaşındaki F.K, odadaki pencerenin kilitlerini kırarak birbirine bağladığı çarşafları camdan aşağı sarkıttı.
Çarşaflara tutunarak hastaneden kaçmak isteyen F.K, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel