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Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.M.Ö. yönetimindeki 38 KN 400 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya kara yolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan D.Ö. (24) ve M.Ö. (20) yaralandı.

Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Malatya Tragger Sivas Güncel Haberler

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