Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi Direkli Bedirli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.V. idaresindeki 58 AV 126 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi Direkli Bedirli Kavşağı'nda, A.S. yönetimindeki 58 DR 727 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.