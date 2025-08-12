Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
H.F. yönetimindeki 34 BDU 306 plakalı hafif ticari araç, Boğanak köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.F, Z.A, R.F, Ş.A. ve E.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İmranlı ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel