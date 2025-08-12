Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı

Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

H.F. yönetimindeki 34 BDU 306 plakalı hafif ticari araç, Boğanak köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki S.F, Z.A, R.F, Ş.A. ve E.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İmranlı ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var

Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.