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Sivas'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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Sivas'ta D-100 kara yolunda durdurulan 3 araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 sürücü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolundaki uygulama noktasında 3 aracı durdurdu.

Aramalarda, araçlarda saklanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücüler M.A, Ö.A ile E.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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