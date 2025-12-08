Haberler

"Gezen Sinema Tırı" Ulaş'ta çocuklarla buluştu

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi ile Sivas'a gelen 'Gezen Sinema Tırı', Ulaş ilçesindeki çocuklara sinema ve müzik etkinlikleri sundu. Öğrenciler, 'Rafadan Tayfa' filmini izleyerek sinema kültürüyle tanıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Sivas'a gelen "Gezen Sinema Tırı" Ulaş ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

Ulaş İlkokulu bahçesine konuşlanan tır, çocuklarla buluşarak hem müzik etkinlikleri hem de sinema gösterimleri gerçekleştirdi.

Öğrenciler ve öğretmenlerle "Rafadan Tayfa" filmini izleyen Ulaş Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, bazı öğrencilerin ilk kez sinema kültürüyle buluştuğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Karacalar, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluğunu birlikte yaşadık. Sinema tırımızda çocuklarımızla hem eğlendik hem güldük." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
