Sivas'ta Genç Sanatçının Yetenekleri Desteklenecek

Sivas'ta belediyeye ait akıllı durak tabelasına resim çizerek zarar verirken güvenlik kamerasınca kaydedilen genç sayesinde kentte bazı bölgelere sanat alanları açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İstasyon Caddesi'nde bulunan akıllı duraklardan birinin arka paneline kalemle çizim yaparak zarar verirken güvenlik kameralarınca kaydedilen Buğlem Deniz Kombul'u makamında kabul etti.

Kombul'un yeteneğinden etkilendiğini belirten Uzun, "Buğlem akıllı durağımızın arka kısmına yaptığı grafik çizimiyle dikkati çekti. Bu durum bize gösterdi ki gençlerimizde büyük bir yetenek var ancak bu yeteneklerini sergileyebilecekleri doğru alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Belediye olarak bu ihtiyaca kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

Uzun, Buğlem ile yaptığı görüşmede gençlerin sanatsal ifade alanlarına dair beklentilerini dinlediklerini aktararak, özellikle park ve yeşil alanlarda grafiti gibi sokak sanatları için özel bölgeler oluşturacaklarını açıkladı.

Kamusal alanlara izinsiz müdahalenin doğru bir davranış olmadığını ancak yetenekli gençlerin yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Buğlem'e nasıl bir yüzeyin çizim için uygun olacağını sordum. Metal, kaygan ve temizliği kolay bir yüzey önerdi. Bu görüş bize de yol gösterdi. Şimdi belirli parklarda çizim yapılabilecek sanat alanları oluşturacağız. Hem gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine destek olacağız hem de şehir estetiğine katkı sağlayacağız. Hatta ilk çizimi de Buğlem'e yaptıracağım."