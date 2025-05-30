Sivas'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Sivas'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
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Ulaş İlçesi'nde Ulaş İlkokulu tarafından düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliğinde öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı.

Ulaş İlkokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen şenliğe öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Şenlikte futbol, mendil kapmaca, yakan top oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Güzel bir gün geçirdiklerini belirten okul müdürü Mehmet Aydın, öğretmenler tarafından hazırlanan etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Aydın, "Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan, geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen şenlik öğrencilerin hem fiziksel hem sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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