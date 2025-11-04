Sivas'ta Gazze Yarına Kermes Düzenlendi

Sivas'ın Gölova ilçesinde öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hasan Şakar Yatılı Bölge Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu'nda, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında kermes gerçekleştirildi.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırladığı yiyeceklerin satışından elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Gölova İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Karadağ, yaptığı açıklamada, kermese katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilerimizde yardımlaşma, paylaşma ve duyarlılık bilincini geliştirmek istiyoruz. Gazze'de yaşanan insani dram karşısında sessiz kalmayarak anlamlı bir dayanışma örneği sergileyen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kermesin açılışına, Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Tevfik Ayan ve ilçe protokolü katıldı.