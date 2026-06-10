Sivas'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi yaptı. Eksiklik tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatları doğrultusunda halk sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini artırmak amacıyla fırınlarda gerçekleştirilen denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı.
Ekipler, denetimde ekmek gramajı ve hijyen kontrolü yapıp aldıkları numuneları laboratuvar analizine gönderdi.
Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer