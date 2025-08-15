Sivas'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Sivas'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş ve siyasetçi katıldı, saldırılarda ölenler için dua edildi.

SİVAS'ta, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsral'in saldırıları altında bulunan Filistin halkına destek olmak ve 50 binden fazla insanın ölümüne dikkat çekmek amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Tarihi tren garı önünde başlayan yürüyüşe AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında saldırılarda ölenlere dikkat çekmek amacıyla katılımcılar beyaz giyindi. Cumhuriyet Meydanı'nda kadar yürüyen katılımcılar, yürüyüş sırasında İsrail aleyhinde sloganlar attı. Yürüyüş sonrasında Kuran-ı Kerim okunarak saldırılarda ölenler için dua edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Yeni teklife Memur-Sen'den jet yanıt! Başkan rest çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.