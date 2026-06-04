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Sivas'taki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Sivas'taki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Özkan Ş'nin (42) kullandığı 58 AHB 600 plakalı otomobil, kent merkezine bağlı Çeltek köyü mevkisinde Musa B. (54) yönetimindeki 58 AT 879 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Musa B. ve Özkan Ş. ile yanında bulunan eşi Ayşe Ş. (45) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları M.Ş. (12) ve B.Ş. (16) ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Vali Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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