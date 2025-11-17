Haberler

Sivas'ta Erasmus+ Projesi ile Yabancı Öğretmenler Geleneksel Eğitim Uygulamalarını İnceledi

Güncelleme:
Sivas'ta Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu ve Hamza Yerlikaya Ortaokulu tarafından yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında Polonya, İspanya ve Yunanistan'dan gelen öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı ziyaret etti ve okulda eğitim faaliyetlerini inceledi.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu ve Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nun ortaklaşa yürüttüğü "Özel Eğitimde Çevre Eğitim Metotlarının Güçlendirilmesi" Erasmus+ projesi kapsamında kente gelen eğitimciler, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu ve Hamza Yerlikaya Ortaokulu idarecileri ve projeden sorumlu öğretmenlerinin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, öğretmenler ile bir süre sohbet ederek proje hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Okulu'nu gezen öğretmenler, atölyelerde öğrencilerin çalışma örneklerini inceledi.

Okul müdürü Süleyman Güler, yurt dışından gelen meslektaşlarının okuldaki eğitim faaliyetlerine katıldıklarını, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımlarının çok güzel ve verimli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
