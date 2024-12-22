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Sivas'ta En Uzun Gece Masalsı Görüntülerle Geçti

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Sivas'ta en uzun gece olan 21 Aralık'ta etkili olan kar yağışı, tarihi kent meydanında muhteşem manzaralar oluşturdu. Sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda, kar yağışı vatandaşları dışarı çıkartarak yürüyüş yapmalarını sağladı.

En uzun gecede masalsı görüntüler: Sivas beyaza büründü

SİVAS - Sivas'ta en uzun gecede etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında masalsı görüntüler oluşturdu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Sivas'ta gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Termometrelerin sıfırın altında 1 derece gösterdiği kentte etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında masalsı görüntüler sundu. 21 Aralık olarak kabul edilen en uzun gecede karla bütünleşen tarihi yapılar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Sivas'ta En Uzun Gece Masalsı Görüntülerle Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Güncel
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