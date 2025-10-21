Sivas'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Göçmen Yakalandı, 4 Kaçakçı Tutuklandı
Sivas'ta düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Operasyonda, göçmenleri ülkeye sokan 4 kişi de tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 9 düzensiz göçmen ile ülkeye girişlerini sağlayan 4 zanlı yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel