Sivas'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Göçmen Yakalandı, 4 Kaçakçı Tutuklandı

Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 9 düzensiz göçmen ile ülkeye girişlerini sağlayan 4 zanlı yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.