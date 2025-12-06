Haberler

Sivas'ta "Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği yapıldı

Sivas'ta 'Dünya Gönüllüler Günü' etkinliği yapıldı
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamındaki etkinlikte, Yeşilay Sivas Şubesi'nde gönüllüler bir araya geldi. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in katıldığı programda, gönüllülüğün önemi vurgulandı ve gönüllülere teşekkür belgeleri verildi.

Sivas'ta "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Sivas Şubesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler bir araya geldi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de video konferansla katıldığı programda, Yeşilay gönüllüleri çeşitli etkinlikler yaptı.

Şube başkanı Halit Köksal, buraki konuşmasında, gönüllülüğün önemine değinerek, Yeşilay'ın toplum sağlığına yönelik çalışmaları ve geleceğe dair planlamaları hakkında bilgiler verdi.

Köksal, etkinliğin ardından gönüllülere emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
