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Sivas'ta Doktorun Kargası 'Jackoo' Dikkat Çekiyor

Sivas'ta Doktorun Kargası 'Jackoo' Dikkat Çekiyor
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Sivas'ta bir beyin cerrahisi uzmanı, yaralı karga yavrusunu evinde tedavi edip sahiplendi. 'Jackoo' adını verdiği karga ile kurduğu dostluk, çevresindekilerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ta bir doktorun yaralı halde bulduktan sonra evinde bakmaya başladığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, yaklaşık 6 ay önce evinin yakınlarında kanadından yaralı karga yavrusu buldu.

Yılmaz, tedavi ettiği ve sahiplendiği kargaya "Jackoo" adını verdi.

İyileşmesinin ardından doğal ortamına bıraktığı karganın kendisinden ayrılmaması üzerine Yılmaz, kargayı sahiplendi.

Yılmaz'ın evinden ve tatil döneminde yanından ayırmadığı "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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