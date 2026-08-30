Sivas'ta Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
A.A. idaresindeki 44 HN 844 plakalı kamyonet, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde şarampole devrildi.
?İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
?Kazada yaralanan sürücü, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA