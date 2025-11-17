Haberler

Sivas'ta Demir Madeni Ocağında Göçük: Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesindeki bir demir madeni ocağında meydana gelen göçükte 66 yaşındaki şantiye müdürü S.Y. toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışmaları başladı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Afad, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına, 16 AFAD personeli, 3 asayiş ve 1 komando timinden oluşan 23 jandarma personeli, 3 sağlık çalışanı, Divriği ve Kangal ile Erzincan'ın İliç belediyelerinden 10 itfaiye ekibi olmak üzere 52 personel katılıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.30'da Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede meydana gelen göçük ihbarının ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin süratle intikal ettiği, arama ve kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.