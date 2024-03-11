Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı
Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Camisi önünde ayakkabı boyacılığı yapan E.K. (37) ve kardeşi A.K. (39) ile E.B. (47) arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada bıçakla yaralanan E.B. ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan E.K. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Camisi önünde ayakkabı boyacılığı yapan E.K. (37) ve kardeşi A.K. (39) ile E.B. (47) arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan E.B. ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan E.K. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.