Sivas'ta yollardaki buzlanma, kazalara neden oldu
Sivas'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında 51 araç karıştı. Buzlanma nedeniyle gerçekleşen kazalarda 3 kişi hafif yaralandı.
51 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI; 3 YARALI
Sivas'ta sabah saatlerinde kent merkezindeki buzlanma nedeni ile 22 hasarlı, 3 yaramalı trafik kazası yaşandığı bildirildi. 51 aracın, kent merkezinin farklı noktalarında meydana gelen kazalara karıştığı belirtildi. Kazalarda 3 kişi hafif yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel