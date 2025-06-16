Sivas'ta Büyük Yılan Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde hayvancılık yapan Mustafa Kayacı, hayvanlarını otlatırken karşılaştığı nadir büyüklükteki yılanı kaydetti. Yılanın boyu 1,55-1,60 metre olarak ölçüldü.

Hayvanlarını otlatırken gördüğü yılanı böyle kaydetti

SİVAS - Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, arazide hayvanlarını otlattığı sırada bölgede az görülen büyüklükte yılanı fark ederek o anları kaydetti.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı Kasabası'nda yaşayan Mustafa Kayacı, hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı. Hayvanlarını otlattıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Kayacı, büyük bir yılan gördü. Yılana yaklaşarak görüntüleyen Kayacı, bölgede bu büyüklükte bir yılanın nadir görüldüğünü söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Kayacı, "Burası Gürün'e bağlı Suçatı Kasabası'nın Kazören mezrası. Hayvanlarımı otlattıktan sonra eve dönerken Ufacık olarak adlandırdığımız mevkide görmüş olduğum yılanı görüntülemek istedim. Bu civarda bu tarz büyüklükteki yılanla pek sık karşılaşmıyoruz. Boyu yaklaşık olarak 1 metre 55-60 santimetre civarındaydı. Gördüğümde şaşırdım ve görüntülemek istedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Tam hava üstünlüğü sağladık
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri "Uçak Patladı" oldu
Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor

22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.