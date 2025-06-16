Sivas'ta Büyük Yılan Görüntülendi

Hayvanlarını otlatırken gördüğü yılanı böyle kaydetti

SİVAS - Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, arazide hayvanlarını otlattığı sırada bölgede az görülen büyüklükte yılanı fark ederek o anları kaydetti.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı Kasabası'nda yaşayan Mustafa Kayacı, hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı. Hayvanlarını otlattıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Kayacı, büyük bir yılan gördü. Yılana yaklaşarak görüntüleyen Kayacı, bölgede bu büyüklükte bir yılanın nadir görüldüğünü söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Kayacı, "Burası Gürün'e bağlı Suçatı Kasabası'nın Kazören mezrası. Hayvanlarımı otlattıktan sonra eve dönerken Ufacık olarak adlandırdığımız mevkide görmüş olduğum yılanı görüntülemek istedim. Bu civarda bu tarz büyüklükteki yılanla pek sık karşılaşmıyoruz. Boyu yaklaşık olarak 1 metre 55-60 santimetre civarındaydı. Gördüğümde şaşırdım ve görüntülemek istedim" dedi.