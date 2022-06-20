Sivas'ta bulunan dev mantar Guinness Rekorlar Kitabına aday

Sivaslı Hüseyin Yıldırım yaylada bulduğu dev mantarla Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hazırlanıyor

SİVAS - Sivaslı Hüseyin Yıldırım yaylada bulduğu dev mantarla Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hazırlanıyor.

Sivas'ta Hüseyin Yıldırım isimli vatandaş geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte Navruz Yaylasında mantar aramaya çıktı. Yıldırım mantar topladığı sırada; çapı 35 cm ve çevresi 110 cm genişliğinde dev bir mantar buldu. Mantarı görenler şaşkınlık yaşadı. Daha önce kimsenin bu büyüklükle mantar bulmadığını söyleyen Yıldırım, dev mantarı ile Guinness Rekorlar Kitabına başvurmak istediğini söyledi.

"Daha önceden böylesi bir mantar ile karşılaşmadık"

Mantar hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin Yıldırım, "Dün sabah saat 10.00 sıralarında, köyün etrafında mantar toplamaya çıkmıştım. Mantar toplarken beyaz bir cisim gördüm, yemek tabağı sandım. Yanına gittiğim de devasa mantar olduğunu anladım. Daha önceden böylesi bir mantar ile karşılaşmadık. Topladığımız mantarlar bundan çok küçük oluyor. Köyde bulunan yaşlılara da gösterdik daha önce böyle büyük mantar görmediklerini söylediler. Köyden bazıları fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşmışlar. Bu mantarın çapı 35 cm, çevresi 110 cm genişliğinde" dedi.

"Guinness rekorlar kitabına başvurmak istiyoruz"

Satmak için fiyat düşünmediğini ama Guinness rekorlar kitabına başvuracağını belirten Hüseyin Yıldırım, "Bu mantar doğada yetişen mantardır. Bu yenilebilen mantarlardan herhangi bir hormon uygulanmamıştır dağda nasıl büyüdü ise öyledir. Guinness rekorlar kitabına başvurmak istiyoruz. Herhangi bir fiyat düşünmedim şuan da öyle bir fikrim yok, eğer alıcı bulunursa bir şeyler yaparız" diye konuştu.