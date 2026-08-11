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Sivas'ta Buğday Demonstrasyonunda İlk Hasat Yapıldı

Sivas'ta Buğday Demonstrasyonunda İlk Hasat Yapıldı
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Sivas'ın Zara ilçesinde kamu-üniversite işbirliğiyle yürütülen buğday demonstrasyon çalışmalarında ilk hasat gerçekleştirildi. Tödürge köyünde 5 farklı buğday çeşidi ekilen arazilerde verim değerleri kayıt altına alındı.

Sivas'ta buğday demonstrasyon (çiftçilere uygulamayı göstermek için yapılan deneme ekimleri) çalışmaları kapsamında ilk hasat gerçekleştirildi.

Zara ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmaları için hasat programı düzenlendi.

İlçeye bağlı Tödürge köyünde düzenlenen törende, Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Aydın, proje hakkında bilgi verdi.

Kamu-üniversite işbirliğiyle kentte 4 ilçede pilot bölge oluşturulduğunu anlatan Aydın, "Zara'da Tödürge köyümüzden İbrahim Bahçivan'ın daha önce nadasa bırakılmış tarım arazilerine Kasım 2025'te Gündüzalp, Hayrıbol, Kuantum, İlir ve Man 2021 ekmeklik buğday çeşitlerinin ekimi gerçekleştirildi. Bu projeyle daha önce hiç ekimi gerçekleştirilmemiş buğday çeşitlerinin pilot bölgelerde 3 yıl ekimi gerçekleştirilerek gözlemlenmesi, verim artırıcı yöntemlerin uygulanması hedeflenmiştir. Projenin ilk yılının hasadını gerçekleştirerek elde edilen ürün ve veriler kayıt altına alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Programda, Zara Kaymakamı Malik Çalışır, biçerdöverle Man 2021 cinsi ekmeklik buğday ekili arazide hasat yaptı.

Hasatta dekar başına Man 2021'den 380, Hayrıbol'dan 460, Gündüzalp'ten 440, Kuantum'dan 350 ve İlir'den 360 kilogram ürün alındı.

Programa, Sivas İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özkan Gültepe, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

Kaynak: AA
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