Sivas'ta bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta pompalı tüfeklerle bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Numune Hastanesi Acil Servis giriş yolunda 10 Mart'ta yaşanan olayda, M.D. ile Y.D'nin içerisinde bulunduğu otomobile, park halindeki bir araçtan inen 3 kişi tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

M.D. ile Y.D'nin yara almadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Aynı gün akşam saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde Y.D'nin aracına yine ateş edildi.

Her iki olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Y.S.B, Y.D, G.D, S.D, M.A.D, M.Y. ve M.T. gözaltına alındı.

Zanlıların olayda kullandıkları değerlendirilen 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.