Sivas'ta bir kargo tırının doresinde çıkan yangın söndürüldü
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Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında bir kargo tırının dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda kargo yüklü dorse hasar gördü.
Sivas'ta bir kargo tırının doresinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. M.M.A. yönetimindeki 06 FT 8250 plakalı kargo tırı seyir halindeyken dorsesinde yangın çıktı. Aracını yol kenarına park ederek tırın kupasını dorseden ayıran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken kargo yüklü dorsede hasar oluştu. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel