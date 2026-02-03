Ulaş'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Hatipler Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif tilaveti ve ilahiler okundu.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Hatipler Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Salavatlar getiren cami cemaati, Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.
Programa, İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel