Ulaş'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Ulaş'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Hatipler Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif tilaveti ve ilahiler okundu.

Programa, İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
