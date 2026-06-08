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Sivas'ta 3 kişiyi baltayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

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Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şüpheli, inşaatta ve durakta baltayla saldırdığı 3 kişiyi yaraladı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüphelinin baltayla yaraladığı 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.D. (36) Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F.'yi (74) henüz bilinmeyen nedenle elinde bulunan baltayla yaraladı.

Ş.D. daha sonra durakta servis bekleyen H.N.'yi baltayla yaraladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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