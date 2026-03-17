Sivas'ta av yasağı 1 Nisan'da başlayacak

Sivas'ta göl, gölet, baraj ve akarsularda 1 Nisan'dan itibaren 3 ay boyunca balık avı yasağı uygulanacak. Bu süreçte sazangiller ve yayın balığı üreme mevsimi nedeniyle avlanma yasak olacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak.

İç sularda 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihlerinde sazangiller, kadife, şiraz ve yayın balığı avcılığı yasaklanacak, olta ile tatlısu kefali ve gümüş balığı avı ise serbest olacak.

Av yasağının başlamasıyla yasaktan önce avlanılan balıkların en geç 3 gün içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecek. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacak.

Avlanmanın yasak olduğu tarihler arasında avlanan ve su ürünlerini satan kişi ve kişiler hakkında Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlem uygulanacak.

Açıklamada, 4 Eylül Barajı, Gürün Gökpınar Gölü, Gökpınar Çayı, Sazcağız (Sularbaşı) Çayı, Hurman Çayı, Suşehri Gemin Deresi (membaından Camili köyüne kadar olan kısım), Koyulhisar Tekke Deresi'nde (membaından itibaren Ordu il sınırında yer alan Arpaalan Köyüne kadar) avlanmanın tamamen yasak olduğu da hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır