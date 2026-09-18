Sivas'ta ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Sivas'ta ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Zara ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban tedavi altına alındı.
Sivas'ın Zara ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban tedavi altına alındı.
Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda çobanlık yapan Abdullah Dindar (45), aniden önüne çıkan bir ayının saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dindar'ın, yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulans helikopterle Sivas'a sevk edilerek Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA