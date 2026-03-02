Sivas'ta şarampole devrilen ATV'deki 2 kişi ağır yaralandı
Yıldızeli ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 70 yaşındaki İ.Y. ve 64 yaşındaki T.Y. ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
???İ.Y. (70) yönetimindeki ATV, Topluyurt köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, İ.Y. ile ATV'de bulunan T.Y. (64) yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer