Sivas'ta Atık Kotlardan Sanat Sergisi Açıldı

Sivas'ta bir kot firması atık kotlardan "Tekstilde Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sanatı" sergisi açtı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki serginin açılışını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile eşi Çiğdem Olgun Şimşek yaptı.

Şimşek, serginin açılışında emeği geçenleri tebrik ederek, "Geri dönüşümün sanat ile nasıl buluştuğunu anlatan, sosyal ve bireysel duyarlılık geliştiren, toplumda merak ve ilgi uyandıran, resim sanatına da katkı sağlayan bu serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sergi gezildi. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 50. ölüm yıl dönümü dolayısıyla ozana atfedilen sergide, atık ürünler kullanılarak yapılan eserler yer alıyor.