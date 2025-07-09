Sivas'ta Aşure Programı ile Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure programı gerçekleştirildi.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Alevi dedesi Haydar Aslan, birlik ve beraberlik mesajları vererek dua etti.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Başkanı Metin Köse ise muharrem ayında sunulan aşurenin birlik ve beraberliğin en güzel sembolü olduğunu söyledi.

Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Köse, "Bu ay Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan bir çok mesajı barındırır." dedi.

Konuşma ve duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.