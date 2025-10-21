Haberler

Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Hafik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, arazi sınırı anlaşmazlığı sonucu 70 yaşındaki Mustafa Çatak yaşamını yitirirken, 69 yaşındaki Adil Servi de yaralı olarak yakalandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Adil Servi (69) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Servi, üzerindeki tabancayla Çatak'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.

Takip sonucu ormanda yeri belirlenen Servi, ekiplerin "teslim ol" çağrısına tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi.

Kaçan şüpheli ekiplerce bacağından vurularak yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Adil Servi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
