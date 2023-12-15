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Sivas'ta Araçların Camları Buz Tutarak Soğuk Hava Çilesi Başladı

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Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde buzları kazıyarak temizledi.

Sivas'ta soğuk hava çilesi başladı

Araçların camları buz tuttu

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle birlikte araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar günün erken saatlerinde cam kazıdı.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta hava sıcakları sıfırın altına düştü. Kentte termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi. Gece saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte araç camları buz tuttu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde araçlarının üzerinde oluşan buz tabakasını kazıdı.

"Sivas'ın soğuğu çok meşhur"

Kocaeli'nden Sivas'a gelen Mustafa Özkan isimli vatandaş Sivas'ın soğuğunu duyduğunu ifade ederek, "Her sabah camı temizleyerek yola çıkıyoruz. Bence halen çok soğuk değil ama Sivas'ın soğuğuna da alışırız neticesinde. Aralıksız her sabah temizliyoruz. Sivas'ın soğuğu çok meşhur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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