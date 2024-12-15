Sivas'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.
Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59. Sokak'ta 9 katlı apartmanın 9. katında M.E.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.