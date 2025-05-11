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Sivas'ta Anneler Günü Kutlaması

Sivas'ta Anneler Günü Kutlaması
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen Anneler Günü programında Belediye Başkanı Murat Sevinç, annelerle pasta keserek bu özel günü kutladı, çeşitli ikramlar sunuldu ve hediyeler dağıtıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Anneler Günü'nü kutladı.

Sevinç'in annelerle birlikte pasta kestiği programda gül dağıtıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu ve katılan 100 anneye kurayla hediyeleri verildi.

Program, müzik etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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