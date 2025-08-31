Sivas'ta Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana yayıldı. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İmranlı ilçesi Demirtaş köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, Kevenli köyündeki ağaçlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
