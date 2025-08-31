Sivas'ta Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana yayıldı. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İmranlı ilçesi Demirtaş köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, Kevenli köyündeki ağaçlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.